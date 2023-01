Calo demografico, il Comune conferma l'obiettivo dei 700mila abitanti nel 2031

A stretto giro dalla nota della consigliera comunale del Partito Democratico, Cristina Lodi, è arrivata la replica dell'assessore ai Servizi civici, Marta Brusoni.

"I dati statistici illustrati oggi (23 gennaio 2023 ndr.) dai nostri tecnici in Commissione confermano che l'obiettivo dei 700mila abitanti nel 2031 è reale. Nel 2022 - spiega Brusoni -, per la prima volta rispetto agli ultimi 20 anni, il numero dei residenti a Genova è rimasto invariato".

"Le celle telefoniche, inoltre, confermano la presenza sul territorio di 82mila persone 'domiciliate' in città. Nonostante la curva negativa - prosegue l'assessore - che contraddistingue tutte le grandi città italiane ed europee negli ultimi anni, Genova ha registrato un aumento del 14,5%, tra il 2021 e il dato parziale a novembre 2022, di lavoratori abitanti abituali, in crescita rispetto al periodo pre-covid del 2019, anno in cui il trend degli abitanti abituali si era fermato a un +12,7%".

"Il picco del 2020 della crescita degli abitanti abituali del +17,3% - prosegue Brusoni - è spiegato dalle dinamiche collegate allo smarkworking e dal lockdown, che hanno implicato una 'stanzialità' dei lavoratori a Genova, richiamandone altri per scelta di una qualità della vita nella nostra città decisamente più appetibile rispetto ad altri centri urbani, potendo lavorare da casa".

"Con questo trend - conclude l'assessore -, l'obiettivo dei 700mila abitanti abituali, nell'arco dei prossimi anni è più che realistico. Le polemiche sollevate da alcuni consiglieri di minoranza sono senza alcun fondamento. Bisogna saper leggere i numeri".