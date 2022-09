Investimento mortale a Pontetto, 29enne travolto e ucciso da un treno

Un altro investimento mortale sui binari, questa volta a Pontetto. Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita, con ogni probabilità, buttandosi sotto un treno in corsa.

La tragedia nella serata del 21 settembre, poco dopo le 21.30. Sul caso la procura di Genova ha aperto un fascicolo affidando le indagini alla polizia ferroviaria.

Secondo le prime ricostruzioni dei poliziotti non si tratterebbe di un incidente ma di un gesto volontario. Gli agenti, su disposizione dell'autorità giudiziaria, hanno sequestrato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

Nemmeno una settimana fa, giovedì scorso, un altro uomo ha perso la vita sui binari della stazione di Bogliasco. In questo caso, però, pare che la vittima fosse sceso sulla massicciata per recuperare il cellulare caduto, ma l'indagine della procura è ancora in corso.