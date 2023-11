Detenuto tenta d'impiccarsi, salvato in extremis

Nel pomeriggio di martedì 14 novembre 2023, intorno alle 17, un detenuto di nazionalità italiana classe 1961, ristretto per reati sessuali, al piano terra del carcere di Genova Pontedecimo, ha tentato il suicidio tramite impiccagione, legandosi intorno al collo un cappio ricavato con un lembo di lenzuolo, fissato alle sbarre della finestra del bagno, lasciandosi cadere.

Il personale di polizia penitenziaria intervenuto nell'immediatezza è riuscito a slegare il cappio e a praticare le prime procedure di rianimazione. È intervenuto anche il personale sanitario, che ha continuato la rianimazione fino all'arrivo dell'ambulanza e del medico.

Il detenuto è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. "Si presume che l'atto dell'insano gesto - spiega il segretario regionale Osapp Liguria, Rocco Roberto Meli - sia dovuto all'esito della sentenza ricevuta la mattina stessa. Nonostante le criticità di organico, infatti erano presenti solo due poliziotti su tre piani detentivi, nonostante nelle diverse denunce sindacali abbiamo ribadito in più occasioni che i reparti detentivi non possono e non devono essere sguarniti di poliziotti, mandando i poliziotti a fare gli autisti a personale civile tipo taxi a chiamata. L'unica differenza è che l'auto è di colore blu con su scritto polizia penitenziaria"

"Le condizioni del detenuto - conclude Meli - ci fanno sapere che sono stabili ma non è ancora fuori pericolo. Speriamo che questo ennesimo episodio faccia riflettere chi deve intervenire affinché il personale di polizia penitenziaria non venga ulteriormente abbandonato e lasciato a se stesso. Davvero encomiabile l'intervento del personale, che ha salvato in extremis una vita umana".