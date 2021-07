Tenta d'impiccarsi con i pantaloni, detenuta salvata 'in extremis'

"La donna, in evidente stato confusionale, è stata salvata dall'immediato e tempestivo intervento degli agenti della penitenziaria, mentre erano già evidenti i primi segni del soffocamento". Così Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Pa polizia penitenziaria

"Ancora una volta, il tempestivo ed efficace intervento della polizia penitenziaria ha impedito che la già lunga scia di morti per suicidio in cella potesse allungarsi". A dirlo è Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Pa polizia penitenziaria.

"Intorno alle 21.30 di domenica 4 luglio nel carcere di Genova Pontedecimo una detenuta di origini francesi classe 1992, appena giunta in carcere con mandato di arresto europeo (reati contestati rapina e lesioni) è stato salvata in extremis dal soffocamento per impiccagione", fa sapere Fabio Pagani.

"La giovane detenuta ha tentato di impiccarsi con una corda ricavata dai suoi propri pantaloni tipo leggings, legati alle sbarre della finestra - spiega il sindacalista -. La donna, in evidente stato confusionale, è stata salvata dall'immediato e tempestivo intervento degli agenti della penitenziaria, mentre erano già evidenti i primi segni del soffocamento".

"Trasportata al pronto soccorso, ora è fuori pericolo ed è ricoverata presso il reparto di psichiatria del San Martino. A Pontedecimo sono presenti 158 detenuti (83 uomini e 75 donne). Insomma, la polizia penitenziaria contnua a salvare vite umane - afferma Pagani -. Alla gogna mediatica di queste ore a cui è sottoposta la polizia penitenziaria, non c'è risposta migliore di questa, ci appelliamo alle persone sagge, la quasi totalità - conclude il segretario della Uilpa pp -, affinché la discussione ritorni nei canoni appropriati e affinché tutti facciano sentire la loro vicinanza al Corpo di polizia penitenziaria, dopo il duro colpo che gli è stato inferto da suoi stessi componenti".