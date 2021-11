Spacciatore rifornisce un commerciante a Pontedecimo, arrestato

Un arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, questa notte in via Gallino a Pontedecimo.

In manette è finito un marocchino 20enne, incensurato, colto in flagrante mentre vendeva della droga a un commerciante tunisino. Il pusher, alla vista dei carabinieri, ha tentato la fuga ma è stato subito 'placcato' dai militari.

In seguito alla perquisizione è stato trovato in possesso di 4 grammi della stessa sostanza e 100 euro circa in banconote di vario taglio provenienti dalla vendita illecita. La droga e il

denaro sono stati sequestrati. Lo straniero è stato processato per direttissima questa mattina.