Lite sul bus degenera in rissa tra sei persone e tre cani

Prima si sono affrontati a parole, poi sono passati ai fatti. La miccia della rissa, a suon di calci e pugni, sarebbe stata innescata a bordo di un bus in transito in via Gallesi ieri sera, lunedì 30 gennaio, intorno alle 21, per poi consumarsi in strada.

Coinvolti nei tafferugli sei persone appartenenti a due diverse famiglie, una italiana e una marocchina, e tre cani. Ignoti i motivi della lite che hanno portato un uomo di quaranta anni a essere ricoverato in codice giallo, con diverse fratture, al Villa Scassi e uno dei cani in una clinica del centro con segni di morsicatura e probabilmente una zampa rotta. Vedendo accedersi gli animi dei padroni, infatti, anche i cani hanno iniziato ad azzuffarsi e uno ha avuto la peggio.

Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della polizia, la Croce Verde di Pontedecimo e la Croce Gialla soccorso animali.