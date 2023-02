"Da mercoledì 1 febbraio 2023 è in corso l'intervento di installazione delle nuove telecamere a Pontedecimo, che come Municipio ho richiesto in sinergia con l'assessorato alla Sicurezza del Comune di Genova". A comunicarlo è stato il presidente del Municipio Valpolcevera, Federico Romeo.

Le nuove telecamere vengono installate in tre posti: piazzale Ghiglione, incrocio via Vittorio Poggi con ponte Delle Piane e via Coni Zugna.

I nuovi dispositivi servono per la sorveglianza di sicurezza generale e anche stradale. Decine i commenti di apprezzamento sotto il post del presidente del Municipio.