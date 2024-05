Valpolcevera, un pomeriggio senza acqua per lavori

Lavori in corso e niente acqua tra San Quirico e Pontedecimo nel pomeriggio di lunedì 3 giugno 2024. A causa di alcuni interventi programmati in Valpolcevera, infatti, è stata annunciata un'interruzione idrica tra le ore 13:30 e le ore 17. Di seguito l'elenco delle vie coinvolte dai disagi.

Via Guido Poli

Via Paolo Anfossi fino al civico 64

Passo Isocorte

Piazza Giuseppe Arimondi

Via Lungo Polcevera

Scalinata Ettore Benassi

Via San Quirico dal civico 53

Viale Agostino Dellepiane

Via Rio Fulle

Ponte Gaetano Dandolo

Iren ha spiegato che abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe e che alla riapertura delle condotte potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

