Notte di fuoco a Pontedecimo, anziani tratti in salvo

Lungo e complicato intervento nella notte fra domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021 per i vigili del fuoco di Genova, che si sono trovati ad affrontare un incendio in abitazione in via Rosetta a Pontedecimo.

Le fiamme, presumibilmente partite dall'adiacente capanno attrezzi, stavano incominciando ad attaccare il tetto dell'abitazione. Il pronto intervento ha permesso di fermare le fiamme e limitare i danni alla casa mentre il capanno è andato completamente distrutto.

Gli anziani proprietari sono stati messi in salvo. Sul posto hanno operato diverse squadre anche perché l'accesso alla casa permetteva il passaggio di soli mezzi piccoli con conseguente ridotta capacità estinguente.