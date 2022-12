Incendio tetto a Pontedecimo, salvo l'impianto fotovoltaico

Difficile intervento quello effettuato nella serata di domenica 11 dicembre 2022 dai vigili del fuoco di Genova, poco prima delle 23.

La centrale operativa ha ricevuto un allarme per un incendio tetto in via Anfossi a Pontedecimo. Oltre alle difficoltà per raggiungere il posto, le squadre hanno dovuto gestire l'impianto fotovoltaico, che, fortunatamente, sono riusciti a preservare dalle fiamme.

Una volta limitata la propagazione, si è dovuto scoperchiare i coppi per il minuto spegnimento, dovendosi calare dal lato più esposto lungo il fiume. Nessuna persona è rimasta coinvolta.