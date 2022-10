In fiamme appartamento nella notte: un 4 vani distrutto

I vigili del fuoco di Genova, intorno a mezzanotte, sono intervenuti a Pontedecimo in via Lungo Polcevera, per un incendio che si è sviluppato in una abitazione.

Due le squadre immediatamente intervenute, anche con l'ausilio dell'autoscala; i pompieri si sono accertati che non vi fosse nessuno all'interno della casa e hanno spento le fiamme.

Non si registrano feriti, nè intossicati. La strada è stata chiusa dalla polizia locale per consentire l’intervento dei soccorsi. Intorno alle 2.30 la viabilità è stata ripristinata.