Terzo valico, a Pontedecimo fine lavori entro primo semestre 2023

I lavori sul cantiere di via Lungotorrente Verde, a Pontedecimo, verranno terminati entro il primo semestre del 2023. "Una buona notizia per i cittadini - dichiara in una nota Alessio Bevilacqua, Consigliere comunale della Lega - che si trovano a dover affrontare la problematica della viabilità ridotta all'incrocio tra via Pieve di Cadore, ponte Dellepiane, via Ricreatorio e via Poggi, e per cui sarebbe necessario porre in atto le opere più opportune per la messa in sicurezza del sito e garantire un deflusso del traffico più fluido".

"Intanto, grazie al grande lavoro fatto da Città Metropolitana, a febbraio partiranno i lavori sul tratto al Km 1 della SP4 di Praglia - conclude Bevilacqua - dove attualmente vige il senso unico alternato regolato da un semaforo che potranno sicuramente apportare un sensibile miglioramento per la viabilità di Pontedecimo e dell'alta Val Polcevera".

L'interrogazione di Bevilacqua

"Aggiornamento sul cantiere di via Pieve di Cadore, a Pontedecimo, in merito all'allargamento della strada propedeutico alle lavorazioni del terzo valico. Si chiede un aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori, sia per quanto riguarda le fasi di lavorazione per cui si chiede riscontro sul termine dei lavori, sia in relazione alle criticità, che quotidianamente si riscontrano a ridosso delle lavorazioni, più precisamente all'incrocio tra via Pieve di Cadore, ponte Dellepiane, via Ricreatorio, via Poggi e via Ospedale Andrea Gallino, per cui è necessario porre in essere le più opportune opere per la messa in sicurezza del sito e per garantire una più fluida viabilità".