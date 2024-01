Crolla tetto capannone, vigili del fuoco in azione

Nel pomeriggio di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti a Pontedecimo a causa del cedimento di una porzione del tetto di un capannone situato lungo il torrente Secca, nelle vicinanze del ponte Ciai.

Il capannone, attualmente in stato di abbandono, non ha causato feriti. Tuttavia, per consentire le operazioni di verifica e messa in sicurezza, è stato necessario chiudere la strada nella zona antistante.

Le pattuglie della polizia locale erano presenti sul luogo per fornire supporto sul fronte della viabilità, mentre un'ambulanza della Croce Oro di Manesseno era disponibile per fornire assistenza sanitaria.