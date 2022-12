Nuovi segnali stradali a Pontedecimo, i vecchi non si leggevano più

Forse non basterà per ridurre gli incidenti stradali (l'ultimo sabato 3 dicembre), ma certo rappresenta un passo avanti importante per garantire una maggiore sicurezza sulla strada.

"Dopo la mia segnalazione - dichiara in una nota Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega delegato allo Sviluppo e Tutela delle Vallate - sulla carenza di manutenzione e lo stato di degrado in cui si trovava la cartellonistica stradale nell’area di via Gallino, a Pontedecimo, i cartelli sono stati ripristinati".

"Si tratta di una segnaletica di fondamentale importanza, in quanto vengono indicate le direzioni obbligatorie da seguire e le informazioni relative all'altezza dei voltini presenti proseguendo in direzione nord", conclude Bevilacqua.