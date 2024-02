Crack nelle cuciture dei pantaloni, destinati a una detenuta

Ancora un sequestro di droga all'interno di un istituto penitenziario genovese. È successo nella mattinata di venerdì 23 febbraio 2024 all'interno dell'unità operativa colloqui a Pontedecimo. A darne notizia è Fabio Pagani, segretario regionale Uil polizia penitenziaria.

"La polizia penitenziaria ha intercettato - spiega Pagani - un pacco postale contenente un paio di pantaloni, all'interno delle cuciture tre pezzi di crack (cocaina in polvere), trovata dopo un accurato controllo da parte degli agenti in servizio. Il pacco era destinato a una detenuta classe 1984 ed è molto probabile (indagini in corso) che sia stata un ex detenuta a inviare il contenuto, entrambe con precedenti per rapine e furti".

"A Pontedecimo sono ristretti 157 detenuti, di cui 70 donne. Teniamo a evidenziare - prosegue Pagani - che il progetto dell'amministrazione penitenziaria è quello di istituire una sede distaccata dei cinofili proprio a Pontedecimo e non vediamo l'ora che ciò si avveri, una risorsa, che potrebbe essere messa a disposizione a tutti i carceri della Liguria".

"Sia chiaro - continua Pagani - che riconosciamo un'attenzione non comune e sicuramente non riscontrata negli ultimi lustri da parte del Governo in carica, del ministero della Giustizia, e del sottosegretario delegato, Andrea Delmastro delle Vedove, ai problemi carcerari e della polizia penitenziaria. Attenzione che, tuttavia, non riesce a tradursi in provvedimenti concreti ed efficaci e, soprattutto, spesso le misure adottate sembrano utili a lenire i sintomi e non a curare le patologie del sistema penitenziario, che lo stanno portando all'inevitabile collasso".

"Invitiamo ancora una volta il ministro Nordio e il Governo Meloni a prendere atto dell'emergenza e a varare un decreto carceri con provvedimenti deflattivi della densità penitenziaria e per il potenziamento degli organici del personale, delle strutture, delle infrastrutture e dell'equipaggiamento. Parallelamente ci appelliamo al Parlamento e a tutte le forze politiche per il varo di una legge delega, che consenta riforme complessive e strutturali", conclude il sindacalista.