Zaino sospetto in via Gallino, scatta l'allarme bomba

Via Gallino chiusa a Pontedecimo per un allarme bomba scattato intorno alle ore 10:20 di venerdì 24 dicembre 2021. L'allarme, che ha innescato tutte le procedure di emergenza, è stato lanciato per uno zaino abbandonato.

Presenti sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada per consentire l'intervento degli artificieri dei carabinieri che hanno fatto brillare lo zaino.

La strada è stata riaperta poco prima delle 11:40.