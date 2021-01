Ponte Monumentale: proseguono i lavori, mai un intervento così dal 1890

Proseguono i lavori di ristrutturazione del ponte Monumentale, la struttura architettonica che domina via XX Settembre e ne costituisce uno dei segni distintivi. Dopo la sistemazione di ponteggi a dicembre, nella mattina di venerdì 15 gennaio, come da programma, è stata tesa una rete, che sovrasta la carreggiata in maniera tale da garantire la massima sicurezza.

Il ponte fu ideato alla fine dell'Ottocento dall'ingegnere Cesare Gamba, lo stesso che 'ridisegnò' via XX Settembre quando fu deciso il riassetto urbanistico di tutto il centro cittadino. Al ponte è sovrapposta una parte monumentale in marmo con colonne e sculture.

«Gli interventi - sottolinea il vicesindaco e assessore a manutenzioni e lavori pubblici Pietro Piciocchi - hanno lo scopo di mettere in sicurezza alcune parti ammalorate e sono propedeutici a un restyling completo del ponte Monumentale entro la fine del mandato con un importante impegno di spesa e con il coinvolgimento della Sovrintendenza».

«Il ponte Monumentale - continua Piciocchi - non è mai stato oggetto dall'epoca della sua costruzione, risalente al 1890, a un'operazione ad ampio respiro: stiamo ultimando la progettazione dell'intervento e inseriremo il finanziamento nel programma triennale degli investimenti».