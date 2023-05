Ponte di Sturla tra calcinacci e rifiuti: lavori di manutenzione nel 2024

Partirà nei primi mesi del 2024 la manutenzione straordinaria del ponte di Sturla: ad annunciarlo, in consiglio comunale, l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente.

L'occasione si è presentata con l'interrogazione di Nicholas Gandolfo, Lista Toti, che ha fatto presente in particolare due problematiche nella zona del ponte, piazza Cadevilla e via Caprera: la prima è quella dei calcinacci che più volte sono caduti dal ponte; seconda è quella della presenza di spazzatura sotto il ponte, che attira degrado e animali selvatici. "Nell'area sono presenti ruderi - spiega Gandolfo - che si sa essere di proprietà privata, ma completamente abbandonati. In più, siccome degrado chiama degrado, c'è sempre stata presenza di rifiuti di ogni tipo, e quando non vengono portati via attirano cinghiali e topi. Insomma, la zona non si presenta bene".

"A Genova abbiamo oltre 600 tra ponti e impalcati - ha riferito Avvenente - e abbiamo affidato a un soggetto qualificato la verifica di tutte queste strutture. Il ponte di Sturla sarà oggetto di manutenzione straordinaria nei primi mesi del 2024 come previsto dal piano triennale. Nei prossimi mesi sarà oggetto di ulteriori ispezioni per il monitoraggio propedeutico agli interventi di risanamento: l'area sottostante sarà temporaneamente utilizzata per realizzare questo piano di indagine".

L'assessore all'Ambiente Matteo Campora ha spiegato che, per quanto riguarda la situazione dei rifiuti, sono stati posizionati nuovi contenitori con controlli quotidiani. A fine giugno verranno attivate anche telecamere nell'ultimo tratto di Vernazzola per far rispettare la Ztl.