Porto Antico: tuffo in mare finisce in tragedia, muore 56enne

Un uomo italiano di 56 anni è morto dopo un tuffo in mare da ponte Spinola, nei pressi dell'Acquario di Genova. È successo intorno alle ore 17 di giovedì 12 ottobre 2023, il 56enne avrebbe inizialmente nuotato attirando l'attenzione di alcuni passanti, poi ha cominciato ad andare a fondo chiedendo aiuto, nel frattempo sono arrivati i soccorritori.

Intervento della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco con i sommozzatori. L'uomo, in arresto cardiaco, è stato recuperato dai pompieri, portato a terra e subito rianimato dal personale inviato dal 118 con automedica Golf 1 e ambulanza 705 della Misericordia. Il battito è ripreso e il 56enne è stato intubato e portato in codice rosso al Galliera. In ospedale è poi deceduto.

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, sarà disposta l’autopsia e saranno analizzate le immagini delle telecamere per capire la dinamica di quanto successo.