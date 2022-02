Ponte Sant'Agata, petizione online per il rilancio di una passerella pedonale

Una petizione dei cittadini per ritrovare il ponte Sant'Agata sul Bisagno, opera anticamente monumentale con le sue 28 arcate e 360 metri di lunghezza, che ha vissuto una storia travagliata e già da diversi anni è al centro del dibattito pubblico con tentativi di recupero e rilancio finora non andati a buon fine. La petizione è stata lanciata sulla piattaforma change.org da Giuseppe Grasso, ha raccolto circa 150 firme e ha riacceso i riflettori sul tema dopo essere stata pubblicata anche sul gruppo Facebook di San Fruttuoso.

"Negli anni ci sono già stati progetti o proposte di ristrutturazione, nulla si è mai concretizzato - spiega Giuseppe Grasso, promotore della petizione - oggi rimane lì, tronco e inutilizzato, monumento all'inerzia e simbolo di resa agli elementi. I cittadini del quartiere lo vedono ogni giorno passando su ponte Castelfidardo poco più a nord, soffocati dallo smog e, quando piove, inondati dagli schizzi delle pozzanghere. Qualcuno ricorda ancora i passaggi lungo ponte Sant'Agata, quando era ancora integro e integrato da una passerella".

"La richiesta - prosegue la petizione - è di restituire al ponte Sant'Agata la sua destinazione di passaggio pedonale fra le due sponde del bisagno, consentendo ai cittadini un attraversamento più sicuro, consono e dignitoso dei trafficati marciapiedi su ponte Castelfidardo, magari guadagnando una corsia di marcia su ponte Castelfidardo stesso che è attualmente un collo di bottiglia cruciale per il traffico del quartiere e di attraversamento del quartiere. Restituire al ponte Sant'Agata la sua destinazione di passaggio pedonale fra le due sponde del bisagno sarebbe anche un grande riscatto per la città, che si vedrebbe restituita un opera di grande valore dopo decenni di abbandono".

Sul tema è intervenuto anche Massimo Ferrante, presidente del Municipio Bassa Valbisagno, che ha ricostruito la vicenda del ponte: "Alla fine del precedente ciclo amministrativo (2012-2017) il Municipio, a termine della riqualificazione di Borgo degli Incrociati, insieme al Civ di corso Sardegna, aveva presentato un progetto per il recupero del ponte di Sant'Agata con la realizzazione di una passerella e il ritorno alla pedonalità del ponte medioevale. In questo ciclo amministrativo, dal 2018, abbiamo chiesto ogni anno nel piano triennale dei lavori pubblici l'aggiunta di un importo monetario nel bilancio comunale per la realizzazione della passerella di collegamento. Purtroppo nonostante le costanti richieste l'assessorato comunale e gli uffici tecnici competenti hanno sempre risposto che la riqualificazione del ponte di Sant'Agata come da noi richiesta, non è possibile fino a quando non viene demolito e ricostruito l'attiguo ponte di Castelfidardo e alzato il suo franco idraulico (distanza tra l'impalcato del ponte e il letto del torrente). A oggi, nonostante le ripetute e continue richieste del Municipio Bassa Val Bisagno, non è mai stata inserita una voce nel bilancio comunale che preveda la progettazione definitiva e riqualificazione del ponte".