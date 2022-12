Piloni ammalorati sul ponte sul Bisagno: "Urgente intervenire, ma è intervenuta la Soprintendenza"

I piloni sono ammalorati, ma il ponte ha più di 70 anni e dunque ha valore storico: così, a complicare l'iter per la messa in sicurezza, arriva la burocrazia e ulteriori accordi da prendere con la Soprintendenza.

In consiglio comunale, Claudio Villa (Pd) ha chiesto informazioni in merito ai piloni del Ponte della Paglia sul Bisagno, sulla statale 45: "Sono in stato di degrado e il ponte è di fondamentale importanza per le attività e i residenti di Struppa e Prato. È urgente sollecitare un intervento prioritario per verificare lo stato dell'arte e intervenire".

L’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente ha risposto: "È una tipica storia all'italiana. Dai controlli e dai sopralluoghi effettuati dal Comune è risultato chiaramente che almeno uno dei piloni necessiti di ripristino. Abbiamo dunque incaricato Aster di eseguire le opere di riqualificazione. Il progetto è pronto, ma nel frattempo è emerso che questo ponte ha valore storico in quanto ha più di 70 anni; è quindi intervenuta la Soprintendenza, con la quale avremo un incontro per venire a capo della questione e dovremo presentare un ulteriore documento, fermo restando che la nostra priorità è la sicurezza delle persone. Nostra intenzione è far capire alla Soprintendenza che, nel totale e assoluto rispetto delle norme che tutelano i beni, la sicurezza degli esseri umani è altrettanto se non più importante".