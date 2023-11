Cantiere del Luna Park, incidente sul lavoro: aperta inchiesta

Sono stabili le condizioni dell'operaio di 25 anni schiacciato da un blocco di cemento, ieri pomeriggio, nel cantiere del luna park a Ponte Parodi.

Aveva ricevuto le prime cure dall'automedica inviata da Genova Soccorso ed era stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso del San Martino, in codice rosso, il livello di gravità più alto. Da ieri si trova ricoverato in rianimazione in prognosi riservata ma il bollettino medico di oggi è rincuorante.

Parallelamente, la procura ha aperto un'inchiesta affidata dal procuratore aggiunto Francesco Pinto alla pm Arianna Ciavattini. Il magistrato ha raccolto la relazione degli ispettori della Psal, Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, dell'Asl3 e della polizia giudiziaria della capitaneria di Porto, che hanno concluso i primi accertamenti. Secondo quando riportato l'operaio, dipendente della Giuseppe Santoro, un'azienda che gestisce i rifiuti con sede a Ponte Parodi, stava collaborando con Aster, l'azienda del Comune responsabile della preparazione dell'area per il nuovo Luna Park.

La dinamica precisa dell'incidente è ancora da chiarire per questo la procura ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e dell'area dell'incidente. I sindacati hanno espresso indignazione, sottolineando la mancanza di sicurezza evidenziata dai fatti e dai numeri nella nostra regione che si colloca al primo posto nella classifica di morti sul lavoro del Nord, con 18 vittime dall'inizio dell'anno. Tra le critiche sollevate ci sono i tempi di lavoro sempre più serrati e i ritmi sostenuti, spesso, a discapito della sicurezza dei lavoratori.

I lavori per realizzare il luna park, sfrattato da piazzale Kennedy per i lavori del Waterfront, sono iniziati a Ponte Parodi il 16 novembre e l'inaugurazione del parco divertimenti era attesa per il weekend dell'Immacolata, tra quindici giorni.