Ponte Obliquo, Campora: "Vecchia mobilità ripristinata per settembre"

Dopo i lavori e la riapertura del ponte obliquo, a Sestri Ponente, non è ancora stato ripristinato il senso di marcia in discesa di via Ravaschio: i cittadini protestano e la mobilità della delegazione ne risente. A portare a Tursi le istanze dei residenti è Fabio Ceraudo (M5s) che ha chiesto quando si potrà tornare alla normalità.

"Nei giorni scorsi gli uffici si sono recati da un concittadino con disabilità, per il quale fu modificata temporaneamente la viabilità sul ponte - ha spiegato l'assessore alla Mobilità Matteo Campora - per verificare come poter tornare alla vecchia mobilità senza che lui ci rimetta o abbia disagi".

Il Comune, al lavoro con la Consulta disabilità, sta mettendo insieme le esigenze del cittadino e degli automobilisti e la soluzione non sembra lontana: "Confido che a settembre prima della riapertura delle scuole la vecchia mobilità possa essere ripristinata. La questione è delicata, l’ordinanza ha motivi importanti. Siamo sulla buona strada per venire incontro alle esigenze di tutti" ha concluso Campora.