L'attesa è finita, riaperto il ponte obliquo

"Via Chiaravagna riaperta a senso unico di marcia monte mare". Il messaggio è arrivato senza preavviso alcuno sul canale Telegram Genova Alert poco prima dell'1 di notte di martedì 9 maggio 2023.

In realtà la riapertura del ponte obliquo era prevista per aprile, secondo le ultime notizie fornite in merito dal vice sindaco, Pietro Piciocchi. Il manufatto avrebbe dovuto essere pronto per marzo, ma in questi anni la data di fine lavori è slittata diverse volte.

Domenica 19 marzo alle 11 in contemporanea con le visite al cantiere del Waterfront di Levante, a Sestri Ponente ha avuto luogo la contropasseggiata nel cantiere del ponte obliquo di via Giotto, organizzata da tutti i gruppi di opposizione del Municipio Medio Ponente per ironizzare sui tempi biblici di realizzazione dell'opera.