Trenta mesi dal crollo del ponte Morandi, i parenti delle vittime: «Chiederemo un incontro al premier Draghi»

Trenta mesi dal crollo del ponte Morandi, trenta mesi di sofferenza, lacrime e rabbia: il 14 febbraio non è la festa degli innamorati, per i parenti delle vittime della tragedia del 14 agosto 2018, ma l’ennesima tragica ricorrenza della morte dei loro cari.

Per domenica, come accaduto nei 29 mesi precedenti, i parenti delle vittime del Morandi e gli sfollati della Valpolcevera si sono dati appuntamento al ponte delle Rattelle per un momento di raccoglimento e ricordo alle 11.36, e al Cerchio degli Alberi successivamente. E mentre prosegue l’iter giudiziario iniziato con il colossale incidente probatorio sulle cause del crollo, il Comitato Parenti Vittime ponte Morandi fa sentire la sua voce, annunciando l’intenzione di chiedere un incontro al nuovo premier Mario Draghi.

«Per noi sono oggi 30 mesi senza le nostre famiglie, non bastano le lacrime, i fiori ed il ricordo - dice Egle Possetti, portavoce del comitato - Con l’insediamento del nuovo governo Draghi restano aperte due questioni per noi fondamentali: il dossier Autostrade che attende una soluzione consona all’immane tragedia avvenuta, al rispetto delle finanze dei cittadini e dell’immagine della nostra nazione; il dossier giustizia penale, che deve migliorare l’iter e la durata dei processi penali. Non possiamo come famigliari attendere anni per una doverosa giustizia che potrebbe non giungere mai».

«Chiederemo incontri quanto prima con il presidente del Consiglio Mario Draghi e i ministri Marta Cartabia ed Enrico Giovannini - conclude Possetti - Auguriamo buon lavoro al nuovo esecutivo, siamo rispettosi e silenti ma non rassegnati».