Torna a dondolarsi sulla rete del Ponte Monumentale e minaccia di buttarsi giù, via XX Settembre chiusa

È tornato sulla rete anti calcinacci del Ponte Monumentale e da lì minaccia di buttarsi giù.

L'uomo, un 40enne, è salito anche questa volta dalle impalcature a lato del ponte di via XX Settembre. Non ha cambiato nemmeno l'orario: alle 19.45 circa. Da quell'ora sta dunque pericolosamente saltando sulla rete, in piedi e sulle ginocchia, gridando di disperazione alle persone di sotto. All'origine del suo comportamento ci sarebbero problemi finanziari e la perdita del lavoro.

I vigili del fuoco, arrivati sul posto insieme a carabinieri, 118 e polizia locale, hanno aperto il maxi materasso anti caduta e stanno cercando di trattare con lui per convicerlo a scendere.