Incidente in porto, operaio ferito a un occhio

Incidente sul lavoro nella mattinata di giovedì 1 febbraio in porto. Un operaio è rimasto ferito intorno alle 10.30 a ponte Etiopia a un occhio dopo essere stato colpito al volto da un dispositivo, che stava azionando.

Sul posto sono intervenuti il personale dell'automedica Golf 4, quello di un'ambulanza della Volontari soccorso Fiumara, la capitaneria di porto, competente in quanto l'incidente è avvenuto in ambito portuale, e gli ispettori Psal dell'Asl.

Il ferito è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto ed escludere eventuali responsabilità.