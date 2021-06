Lagaccio, riapre il ponte Don Acciai

Riaprirà sabato 12 giugno 2021, alle ore 9, il ponte Don Acciai al Lagaccio, sia al transito veicolare che a quello pedonale. Lo ha reso noto il Comune nella consueta nota che riassume i cantieri in programma a Genova nel corso della settimana. Il ponte era stato chiuso il 3 settembre 2018, pochi giorni dopo la tragedia di ponte Morandi, per la necessità di lavori rapidi per garantire la sicurezza.

Sono quindi terminati i lavori di consolidamento strutturale e la realizzazione di tutte le finiture legate all'attraversamento pedonale, alle fermate Amt e all’accessibilità per le persone con disabilità.

Le attività, successive al collaudo statico effettuato a fine maggio, hanno comportato la modifica dei marciapiedi in corrispondenza delle fermate per gli autobus secondo le norme del Codice della Strada che prescrivono i giusti spazi di visibilità di un pedone in attraversamento con la contemporanea presenza di un autobus in fermata e la realizzazione delle ringhiere.

Ponte Don Acciai, il progetto

Il progetto di consolidamento del ponte Don Acciai ha comportato la demolizione delle tre campate e delle due pile centrali ammalorate, lasciando in opera le pile di estremità e le porzioni di impalcato a ridosso di via Napoli e via Bari, la realizzazione di una struttura a telaio in carpenteria metallica (acciaio corten) al posto delle due pile preesistenti.

La nuova struttura ha una campata continua a struttura mista in acciaio-calcestruzzo tra le porzioni di impalcato mantenute in opera. Le fondazioni della nuova opera sono costituite da micropali lunghi 30 metri, sormontati da un plinto di fondazione con basamenti in cemento armato che costituiscono la base delle pile e ne permettono il collegamento alla fondazione stessa.