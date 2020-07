Nuovo ponte, maxi-schermo in piazza per seguire il concerto per Genova

Dopo la serata evento per i costruttori del ponte, questa sera, venerdì 31 luglio alle ore 21.15, le celebrazioni proseguono con il concerto per Genova al Teatro Carlo Felice, i cui biglietti sono andati esauriti in poche ore. La distribuzione è iniziata martedì scorso.

Per chi non è riuscito a ritirare il biglietto, c'è comunque la possibilità di assistere in diretta al concerto durante il quale verrà eseguita, in prima assoluta, l’ultima composizione di Ennio Morricone, Tante pietre a ricordare, scritta in onore delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il concerto verrà proiettato su un maxi-schermo posizionato in piazza De Ferrari, davanti al Palazzo delle Regione Liguria. Il concerto verrà trasmesso in diretta sui canali social del Teatro Carlo Felice e sul sito di La7-Live.

Lunedì sarà la volta della cerimonia d'inaugurazione, con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte, l'architetto Renzo Piano, che ha progettato il ponte, e le acrobazie delle Frecce Tricolori. La cerimonia d'inaugurazione potrà essere seguita in diretta anche su GenovaToday.