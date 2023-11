Rapina al grande magazzino, inseguito e arrestato

Nel pomeriggio di domenica 26 novembre 2023 un uomo di 57 anni è stato arrestato dalla polizia per il reato di rapina impropria.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti a seguito della segnalazione dell'addetto alla sicurezza di un negozio di edilizia in via Ponte Carrega, che stava inseguendo un uomo lungo via Piacenza. L'addetto ha riferito che, poco prima, aveva sorpreso il ladro mentre prelevava merce dagli scaffali e la nascondeva in una borsa, per poi tentare di allontanarsi senza pagare.

A quel punto l'addetto alla sicurezza ha fermato l'uomo, invitandolo a corrispondere il dovuto. Lo stesso, in tutta risposta, ha spintonato il lavoratore e si è dato alla fuga. L'arrivo tempestivo dei poliziotti ha permesso di bloccare il 57enne, che era stato appena raggiunto dal vigilante.

La merce asportata (10 faretti per controsoffitto per un valore di 77,50 euro) è stata recuperata e rimessa in vendita, mentre l'uomo è stato arrestato e trattenuto presso gli uffici della Questura a disposizione dell'autorità giudiziaria.