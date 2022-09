Ponte nuovo sul Branega, la pavimentazione è già dissestata

Non c'è pace per il ponte sul Branega, che collega le due parti della Fascia di Rispetto di Pra': il vecchio manufatto, chiuso e abbattuto dopo una lunga peripezia (del suo rifacimento se ne era parlato già negli ultimi anni di amministrazione Doria) era stato rimosso nel settembre 2021 e quello nuovo era stato inaugurato a dicembre, in tempo per la regata storica.

Un lavoro da quasi 300mila euro per un ponte in acciaio e lego di circa 27 metri che aveva riaperto finalmente la strada ai tanti cittadini che si recavano a passeggiare o a fare jogging sulla Fascia di Rispetto del ponente.

Ma la pavimentazione in legno della nuova passerella è già dissestata, ed è stato necessario chiuderne una porzione, con nastri e un cartello "Attenzione pavimentazione dissestata".