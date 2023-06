Ponti, lavori pronti a partire al Cep e in via De Sanctis

Anche se in ritardo rispetto ai tempi previsti, "i lavori per la ristrutturazione del ponte Blu in via Martiri del Turchino e del ponte di via De Sanctis nel quartiere di Ca' Nuova sono al via". Lo ha annunciato Fabio Ariotti, consigliere della Lega in Consiglio comunale.

"Sono infatti in atto le operazioni di sfalcio - spiega Ariotti - per poi partire con i cantieri veri e propri. Nel 2021 avevamo stanziato 2 milioni di euro per la ristrutturazione di entrambi i ponti".

"Una buona notizia per il quartiere di Ca' Nuova e che era attesa da tempo", conclude Ariotti.