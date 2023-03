Dopo il corteo a ponente, i comitati: "Ecco i risultati ottenuti all'incontro in Municipio"

Dopo la manifestazione di sabato mattina a ponente per dire "no" alla fabbrica di cassoni e all'espansione del porto, a cui hanno partecipato migliaia di cittadini (la cifra è stimata intorno alle cinquemila persone), a Pegli come da programma si è tenuto un incontro istituzionale tra la giunta del Municipio Ponente, guidata dal presidente Barbazza, e i rappresentanti dei comitati del territorio, a cui ha preso parte a sorpresa anche il vicesindaco Pietro Piciocchi.

Proprio questi ultimi hanno fatto sapere di aver già portato a casa - tra corteo e riunione - alcuni primi risultati.

"I comitati - spiega il Comitato Pegli Bene Comune - hanno spiegato le ragioni della protesta popolare, ribadendo ancora una volta la propria posizione contraria alla fabbrica dei cassoni della nuova diga a Pra' e a ogni ipotesi di ulteriori ampliamenti portuali a ponente, chiedendo alle istituzioni di aprire un canale di comunicazione con i cittadini, dopo mesi e mesi di sostanziale indifferenza".

Sono tre, in particolare, i risultati ottenuti ieri: in primis, Barbazza si è impegnato a convocare entro 10 giorni un'assemblea pubblica in cui i cittadini potranno dire la loro ed essere ascoltati dalle istituzioni. Inoltre, il vicesindaco Piciocchi "ha promesso più dialogo con cittadini e Municipio per quanto di competenza del Comune, quindi cassoni e riempimenti". Ultimi punto ma non per importanza, "ci sono stati promessi aggiornamenti sulle lavorazioni già in corso sul 'dentino' della piattaforma portuale di Pra', dove di fatto già oggi si stanno violando gli accordi presi in passato che garantivano di non prolungare ulteriormente il porto".

Conclude il comitato: "Evidentemente, a differenza di quanto sostiene il sindaco Bucci negando che a ponente ci siano più servitù che nel resto di Genova, qualche problema c'è. E pure grosso. A proposito di Bucci, abbiamo spiegato a Piciocchi che la presenza del sindaco all'assemblea pubblica darebbe doverosa, a patto che sia davvero disposto a confrontarsi con i cittadini e ad ascoltare le loro richieste con spirito di servizio ed empatia".

Ringraziando per la corposa partecipazione al corteo di ieri, i comitati ricordano che si è ancora all'inizio di una battaglia "che si annuncia lunga e difficile. Per essere vinta avrà bisogno del supporto e della partecipazione di tutti".