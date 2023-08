Bocconi killer: polpette con chiodi ritrovate a Rapallo

Polpette con chiodi, appositamente preparate per fare del male ai cani in zona. Le esche sono state ritrovate a Rapallo, nell'area del circolo del golf.

A darne notizia, il sindaco Carlo Bagnasco: "Vi prego di prestare la massima attenzione. Abbiamo già allertato le forze dell’ordine e attivato tutti i controlli necessari per la bonifica dell’area".

Nei mesi scorsi l'allarme spugne fritte e polpette con chiodi era stato lanciato anche a Molassana e poi nei quartieri di Sturla e San Martino, con segnalazioni anche ad Albaro in via De Gaspari e a Pontedecimo in via Val D'Astico.