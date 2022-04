La denuncia del Cosap: "Poliziotti costretti a fare i controllori anziché prevenire il crimine"

"Poliziotti costretti a fare i controllori invece di prevenire il crimine": è questa la denuncia della segreteria genovese del Cosap, Coordinamento sindacale appartenenti polizia, a proposito dell'impiego degli agenti per controllare il rispetto delle misure anti contagio alle fermate dei mezzi pubblici.

"In tema di controlli di trasporto pubblico locale o regionale svolto da pattuglie della Polizia di Stato, unitamente ad altre forze di polizia - scrive il sindacato in una nota - si e? appreso leggendo l'ordinanza di servizio del 2 aprile 2022 che il personale sopradescritto assicurera? accurati servizi di controllo unitamente ai verificatori Amt presso i capolinea e le fermate degli autobus cittadini e provinciali, delle funicolari nonche? presso le stazioni della linea metropolitana, per accertare, il rispetto dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, unitamente al possesso del titolo di viaggio. Leggendo l'ordinanza siamo venuti a conoscenza con molte perplessità del numeroso impiego di pattuglie atte al controllo delle misure di contenimento della pandemia nonostante la cessazione dello stato di emergenza sanitaria".

Un servizio che però, sottolinea il Cosap, coincide a volte con la soppresione di pattuglie preposte al controllo del territorio per prevenire i reati.

"Non ci sembrava di aver inteso un andamento discendente tale da consentire, anche ad emergenza sanitaria terminata, un affiancamento continuativo delle Forze di Polizia a personale Amt per la verifica del corretto utilizzo delle mascherine. Anzi, la classifica relativa all’indice della criminalita? pubblicato dal Sole 24 Ore relativa all’anno 2020 vede Genova al decimo posto su 106 province prese in esame" continua il sindacato.

"Bisognerebbe, forse, lasciare la verifica dei titoli di viaggio dei trasporti urbani ed extraurbani a chi e? preposto a svolgere tale compito e che, peraltro, ha svolto sempre egregiamente senza l’ausilio delle Forze dell’Ordine che intervenivano solo in caso di reale necessita? ed occuparsi a tempo pieno della sicurezza (non quella sanitaria) della cittadinanza eliminando la preoccupazione del possesso e della corretta obliterazione del biglietto".