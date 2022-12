Sei detenuti contro due poliziotti: "Aggressione brutale in carcere, avevano trovato due cellulari"

Due poliziotti della penitenziaria sono stati aggrediti da due detenuti dopo aver scoperto un paio di telefoni cellulari in una cella del carcere di Marassi. Lo rende noto Favio Pagani, segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

"Ci risiamo - attacca il sindacalista - ancora una grave aggressione a due agenti, è successo pochi minuti fa nella seconda sezione del carcere. Sono mediamente due al giorno le aggressioni dei detenuti in Italia, in alcuni casi i poliziotti hanno avuto lesioni di natura permanente. Il tutto mentre il ministero e il governo rimangono in silenzio".

L'ultimo episodio è avvenuto intorno alle ore 14 di sabato 24 dicembre 2022: "Dalle notizie ancora frammentarie - spiega ancora Pagani - i due colleghi hanno trovato due telefoni durante la perquisizione in una camera del terzo piano. A questo punto il sovrintendente e l'agente sono stati aggrediti brutalmente dai sei detenuti della cella, procurando loro varie tumefazioni e contusioni. I due malcapitati poliziotti sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale San Martino di Genova, salvati dal puntuale intervento dei rinforzi per contenere gli aggressori".

“È assolutamente indispensabile e urgente - incalza ancora il leader della Uilpa Pp - incidere sui circuiti penitenziari, i detenuti che non vogliono sottoporsi al trattamento e che aggrediscono uomini e donne dello Stato devono essere collocati in regimi stringenti. Infine, al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministero della giustizia - conclude - chiediamo di accelerare sulla revisione del modello custodiale, ma anche di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di detenuti che abbiano aggredito e procurato lesioni permanenti agli operatori penitenziari e, conseguentemente, pure danni all’erario".