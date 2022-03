Il taser diventa a tutti gli effetti dotazione di polizia

Come annunciato qualche settimana fa, da oggi - lunedì 28 marzo - la polizia di Stato di Genova ha in dotazione, in via permanente, il taser, la pistola ad impulsi elettrici. L'utilizzo del taser diventa dunque definitivo a conclusione della sperimentazione iniziata nel 2018, che ha interessato la provincia di Genova insieme ad altre.

Il taser, che implementa gli strumenti già in dotazione alle forze di polizia, "oltre ad avere un riconosciuto effetto dissuasivo poiché visibile e udibile con la sola attivazione dell’arco voltaico, può essere utilizzato per gestire situazioni particolari in cui è necessario inibire i movimenti dei soggetti violenti, evitando il contatto diretto tra gli stessi e gli operatori di polizia": così comunica la Questura di Genova.

Per l’utilizzo del taser, il personale è stato preparato con un corso di alta formazione, specifico e omogeneo sul territorio nazionale, in cui è stato illustrato l’uso corretto dell’arma e sono stati approfonditi i presupposti giuridici, le norme di sicurezza, gli aspetti sanitari e le modalità tecnico-operative d’impiego.

La pistola ad impulsi elettrici in questa fase sarà disponibile per gli operatori abilitati delle volanti dell’Upg e Sp e del Reparto prevenzione crimine Liguria. A breve ne disporranno anche altre articolazioni impegnate sul territorio provinciale nei servizi di prevenzione e in attività investigative.