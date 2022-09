La Polizia festeggia il Santo Patrono con una messa alla basilica di San Siro

Giovedì 29 settembre 2022 la Polizia di Genova ha festeggiato la ricorrenza del proprio patrono, San Michele Arcangelo, presso la basilica di San Siro.

La solenne funzione religiosa, che si è svolta alla presenza del prefetto di Genova Renato Franceschelli, di altre autorità civili e militari, di rappresentanze dell’Associazione nazionale della Polizia di stato e dell’Istituto del Nastro Azzurro, oltre che di cittadini, è stata officiata da monsignor Marco Tasca, arcivescovo metropolita di Genova e abate perpetuo di San Siro, coadiuvato dal cappellano della Polizia don Daniele Minetti e dai cappellani della altre forze di Polizia.

Il coro del liceo musicale 'Sandro Pertini', diretto dal Maestro Luca Dellacasa, ha eseguito i canti liturgici. A tutti i partecipanti, il Questore di Genova Orazio D’Anna ha rivolto un indirizzo di saluto.

Il culto dell’Arcangelo Michele si diffuse spontaneamente, negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, tra gli operatori di Polizia. Il 29 settembre 1949, Papa Pio XII, accogliendo la preghiera della Polizia Italiana di aver San Michele Arcangelo come 'luminoso esempio e fraterno aiuto, non solo per la vita interiore, ma anche per il quotidiano servizio', lo dichiarò Patrono della Polizia.