Dalla mamma hacker ai filonazisti su Telegram: il 2022 della polizia postale

La Polizia postale ha presentato il bilancio annunale delle operazioni svolte nel 2022, chiamata a far fronte a continue e sempre più evolute sfide investigative sulle macro-aree di competenza, in particolare negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, della protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, del financial cybercrime e di quelle relative alle minacce eversivo-terroristiche, riconducibili sia a forme di fondamentalismo religioso che a forme di estremismo politico ideologico, anche in contesti internazionali.

Pedopornografia online

Il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) nel 2022 ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento e di coordinamento nazionale dei Centri operativi sicurezza cibernetica (Cosc) della Polizia Postale nella lotta alla pedofilia e pornografia minorile online.

Nel 2022 viene segnalata una riduzione della circolazione globale di materiale pedopornografico su circuiti internazionali, che non ha però inciso sull’attività di contrasto. Infatti, è stato registrato un aumento dei soggetti individuati e denunciati per violazioni connesse ad abusi in danno di minori.

In particolare, nell’ambito dell’attività di contrasto coordinata dal Centro sono stati trattati complessivamente 4.542 casi, che hanno consentito di indagare 1.463 soggetti, di cui 149 arrestati, l'8% in più dell'anno precedente. Per quello che riguarda la Liguria sono state 63 le persone indagate nel 2022 contro le 61 del 2021. Visionati inoltre 25.696 siti, di cui 2.622 inseriti in black list e oscurati, in quanto presentavano contenuti pedopornografici.

Adescamento online e cyberbullismo

Il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) nel 2022 si è occupato anche di 424 casi per adescamento online: anche quest’anno la fascia dei preadolescenti (età 10-13 anni) è quella più coinvolta in interazioni sessuali tecnomediate, 229 rispetto al totale. Preoccupa però il lento incremento dei casi relativi ai bambini bambini adescati di età inferiore ai 9 anni, trend che è diventato più consistente a partire dalla pandemia. Social network e videogiochi online sono i luoghi di contatto tra minori e adulti più frequentemente teatro delle interazioni nocive.

In leggera flessione invece i casi di cyberbullismo, 323 i casi trattati nel 2022 in Italia, 14 in Liguria (due in più rispetto al 2021): in 12 casi le vittime erano comprese tra i 14 e i 17 anni, in due tra i 10 e i 13, in nessun caso sotto i 10 anni.

La Polizia postale segnala anche un aumento di casi di sextortion tra i minorenni, 130 casi nel 2022, la maggior parte dei quali nella fascia 14-17 anni.

Truffe online

Fenomeno in crescita, soprattutto in Liguria. In Italia sono stati 15.508 i casi trattati nel 2022 con 3.541 persone indagate, in particolare nel settore dell’e-commerce e market place. Si parla di circa 115,5 milioni di euro sottratti alle vittime. In Liguria sono state 250 le truffe online nell'ultimo anno (+78% rispetto al 2021) con 115 persone indagate (+10% rispetto alle 104 del 2021) e 7 milioni di euro sottratti contro i 3 dell'anno precedente. Nell'ambito delle truffe sul web segnalato anche un aumento degli illeciti legati al fenomeno del trading online.

Frodi informatiche

Nel 2022 sono state indagate in Italia 853 persone e sottratte somme pari a oltre 38,6 milioni di euro, fenomeno in crescita nel 2021 sia a livello nazionale che in Liguria dove sono stati 32 gli indagati (contro i 26 dell'anno precedente) e sottratti oltre 3,2 milioni di euro contro i 2,9 del 2021.Si tratta di tentativi di phishing, smishing, vishing (tecniche utilizzate per carpire illecitamente dati personali e bancari), truffe legate alle cryptovalute e riciclaggio del denaro frodato.

Reati contro la persona: stalking, revenge porn e molestie

Mettendo insieme i dati di stalking, diffamazione online, minacce, revenge porn, molestie, sextortion, illecito trattamento dei dati, sostituzione di persona, hate speech e propositi suicidari sono 9.278 i casi trattati nel 2022 in Italia con 1.167 persone indagate, dati in calo rispetto al 2021. In Liguria si parla di 152 casi trattati contro i 144 dell'anno precedente, 56 gli indagati contro i 79 del 2021.

L'attività di polizia giudiziaria

Tra le principali attività dell'ultimo anno vengono segnalate alcune operazioni. L'operazione Genova, nel maggio 2022 ha indagato 11 individui resisi responsabili di una serie di truffe informatiche.

L'operazione Emma (European Money Mules Action), giunta alla settima edizione, a fine novembre 2022 ha invece coinvolto Polizia postale e forze di

polizia cyber di altre 24 Nazioni, coordinata da Europol ed Interpol. I numeri complessivi dell’operazione nei diversi Paesi europei ha portato all'individuazione di 4.089 transazioni bancarie fraudolente e all'avvio di oltre 1.600 autonome indagini, riuscendo a prevenire frodi per un danno stimato in 17,5 milioni di euro. In questo contesto il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Liguria ha individuato 35 'money mules' appartenenti a diverse organizzazioni di reclutamento che hanno frodato più di 600 mila euro in danno di 98 cittadini e che hanno visti coinvolti più di 20 Istituti di credito.

Grazie all'operazione 'Moscow Mule 2' gli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Liguria, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno ottenuto l’aggravamento degli arresti domiciliari e hanno arrestato nuovamente una 40enne russa che era già finita in manette nell'ottobre 2021. Nella vita di tutti i giorni si nascondeva dietro alla parvenza di una tranquilla madre di famiglia, in realtà si tratta di un’esperta hacker: un ingegnere informatico con la passione per il crimine e le cryptovalute. Dagli arresti domiciliari aveva continuato le proprie attività illecite.

Cyberterrorismo

Nel corso degli ultimi anni, il cont nuo e vertiginoso incremento dell’utilizzo delle piattaforme di comunicazione online, social network e di applicazioni di messaggistica istantanea, ha determinato un’allarmante diffusione di contenuti propagandistici riconducibili al terrorismo, a una platea pressoché illimitata, sia di matrice islamista (jihadista, ISIS, Al Qaeda, Al Shabaab ed altre articolazioni locali), sia di formazioni suprematiste di estrema destra (neonazismo, neofascismo, tifoserie strutturate), nonché di estrema sinistra (movimenti di lotta armata, anarco/insurrezionalisti, antagonisti). Nel 2022 sono stati trattati in Italia 1.193 casi con 66 persone indagate e 173.306 spazi virtuali monitorati; in Liguria 55 casi contro i 48 del 2021, 6 persone indagate (contro le tre dell'anno precedente) e 14.338 spazi virtuali tenuti sotto controllo.

Degna di menzione l’attività investigativa avviata dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Genova e dalla locale Digos, che lo scorso 30 novembre ha portato all'esecuzione di perquisizione a carico di sei persone, tre maggiorenni e tre minorenni, anche per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Indagine avviata attraverso il monitoraggio del gruppo Telegram 'Blocco Est Europa' dove venivano condivisi contenuti violenti riconducibili a materiale diffuso da gruppi terroristici islamisti di matrice jihadista, messaggi e post inerenti alla pornografia minorile, uccisioni brutali, stragi terroristiche, razzismo, misoginia, 'school shooting' e violenza in genere con esplicite dichiarazioni di propaganda dell'odio razziale accompagnate dall'istigazione al compimento di atti di violenza di matrice discriminatoria e attentati contro le istituzioni a livello

nazionale.

Il canale veniva utilizzato per divulgare messaggi basati sull'odio antisemita e nei confronti delle persone di colore, attestazioni di stima per Hitler e le teorie naziste accompagnate dal disprezzo per le istituzioni e le forze dell'ordine oltre ad un'accentuata misoginia da cui deriva divertimento per la visione di video di donne, per lo più minorenni, che si suicidano o che vengono violentate o uccise.

Crimini informatici

Tra i compiti della Polizia postale e del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) anche la la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate del Paese. Ll’escalation delle tensioni geopolitiche connesse al conflitto in Ucraina hanno avuto ripercussioni anche in materia di sicurezza cibernetica. Risultano, infatti, in corso campagne massive a livello internazionale dirette verso infrastrutture critiche, sistemi finanziari e aziende operanti in settori strategici quali comunicazione e difesa, tra le quali figurano campagne di phishing, diffusione di malware distruttivi (specialmente Ransomware), attacchi Ddos, campagne di disinformazione e leak di database. Inoltre, alcuni tra i più pericolosi gruppi di hacker criminali hanno deciso di schierarsi a favore della Russia, altri con l’Ucraina, prendendo di fatto parte al conflitto nel 'dominio cibernetico'.

La Polizia postale ha implementato l’attività informativa e di monitoraggio ad ampio spettro, esteso anche al dark web, attivando canali di diretta interlocuzione dedicati allo scenario in atto con Europol, oltre che con Interpol e Fbi, con l’obiettivo di elevare il livello di attenzione con particolare riguardo al settore economico/finanziario, tradizionalmente oggetto di interesse da parte di compagini criminali con connotazione state sponsored.

Ne 2022 sono stati rilevati in Italia 12.947 attacchi a infrastrutture critiche, istituzioni, aziende e privati, +138% rispetto al 2021, 332 le persone indagate contro le 187 dell'anno precedente. Per quello che riguarda la Liguria 420 attacchi (+82% rispetto al 2021 quando erano stati 231) e 19 indagati, sette in più rispetto all'anno precedente.