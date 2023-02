Aggressioni a medici e infermieri, torna la polizia allo Scassi

Dopo vent'anni torna la polizia la Villa Scassi. Il nuovo presidio è stato deciso dopo un vertice in prefettura in seguito alla serie di aggressioni ai danni di sanitari.

Il nuovo posto di polizia sarà operativo tra un mese in concomitanza con l'inaugurazione della nuova ala del pronto soccorso, e sarà aperto dalle 8 alle 20.

Alla riunione di ieri, mercoledì 22 febbraio, hanno partecipato il questore Orazio D'Anna, l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, i comandanti delle forze dell'ordine e i direttori sanitari.

Intanto, proprio ieri, ancora un episodio di violenza all'interno di un ospedale. É successo al pronto soccorso del San Martino dove un infermiere è stato aggredito con calci e pugni da un paziente andato su tutte le furie. L'uomo è stato bloccato dalle forze dell'ordine.

L'apertura dell'ufficio di polizia allo Scassi darebbe un aiuto concreto al personale per gestire i momenti più complicati e a prevenire le aggressioni che dalla pandemia in poi sono in continuo aumento.