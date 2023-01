Vento di burrasca, raffica d'interventi della polizia locale a ponente

Mattinata di beltempo a Genova ma con vento forte che ha sferzato in particolare sul ponente.

Gli agenti della polizia locale sono impegnati sulle strade cittadine per le segnalazioni che giungono dalle diverse delegazioni. In particolare, alcuni cassonetti dell'immondizia si sono spostati sulla carreggiata in via Novella, una recinzione di un cantiere si è staccata in via Pra' e altra cartellonistica stradale è stata balzata via dal vento a Pegli.

Le pattuglie stanno riferendo ai tecnici di Aster al lavoro per ripristinare le anomalie e i disservizi.