Sorpreso a bere nonostante l'ordinanza antialcol, in mano uno smartphone rubato

Uno stava bevendo alcolici nonostante l'ordinanza antialcol ed è stato trovato in possesso di uno smartphone rubato, l'altro era totalmente senza documenti.

È successo verso le 17 in via Dondero, a Sampierdarena: la polizia locale (Reparto Sicurezza Urbana Nucleo Antidegrado) ha fermato due stranieri di cui uno stava bevendo alcolici nonostante i divieti dell'ordinanza e aveva uno smartphone rubato, mentre l'altro non aveva nessun documento identificativo (ed è stato per questo denunciato).

In seguito a ulteriori verifiche, la polizia locale ha accertato che il furto del cellulare era stato denunciato poche ore prima nella stazione dei carabinieri di San Martino. Concluse le indagini, gli operatori hanno restituito lo smartphone al legittimo proprietario.

Di conseguenza, la persona trovata con lo smartphone è stata denunciata per ricettazione e sanzionata per inottemperanza all'ordinanza sindacale che vieta il consumo di alcolici.