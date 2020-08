Polizia locale, via libera all'utilizzo delle body-cam

Arriva il sì dal sindacato e dalla polizia locale per l'utilizzo delle body-cam da parte degli agenti.

Per il potenziamento della sicurezza urbana, vengono adottati i dispositivi "bodycam" che consentono la registrazione di immagini in situazioni pericolose o a rischio, al fine di perseguire il duplice obiettivo di contribuire ad assicurare elevati standard di sicurezza degli operatori della Polizia locale e di poter acquisire tutti gli elementi utili all’accertamento e alla documentazione probatoria dei fatti che costituiscono reato.

È stata eseguita l'elaborazione preventiva di una valutazione di impatto, sottoposta agli organi competenti del Comune di Genova in materia di protezione dei dati personali.

Le bodycam potranno essere impiegate esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Gli operatori avranno la facoltà di portare con sé i dispositivi che saranno attivabili esclusivamente dagli stessi operatori che li indossano. È esclusa la possibilità di utilizzare il sistema per finalità di controllo dei lavoratori, per fini disciplinari o per la valutazione delle prestazioni lavorative.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dati audio visivi raccolti potranno essere utilizzati per fini investigativi o per la ricostruzione dei fatti e saranno conservati per un tempo congruo, nel rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali. I file saranno messi a disposizione dell’operatore che ha proceduto alla registrazione per le esigenze di servizio connesse.

È un passo avanti per la tutela dei lavoratori della Polizia locale impegnati per la la salvaguardia della sicurezza urbana nel centro storico e nel resto della città e per quelli che mettono in atto trattamenti sanitari obbligatori.