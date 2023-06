Furti e droga: cinque arresti nel fine settimana

Nel fine settimana, tra sabato 3 e domenica 4 giugno 2023, la polizia locale ha arrestato cinque persone per furto e spaccio di droga.

Tre uomini sono finiti in manette dopo diversi tentativi di furto aggravato e dopo aver taccheggiato in tre negozi di via XX settembre. I tre erano riusciti a trafugare merce per il valore totale di 1.250 euro. Stessa sorte è toccata a un uomo che ha prima tentato di forzare la serratura di un furgone e poi ha è stato sorpreso in flagranza di reato mentre borseggiava i passanti nel centro di Genova.

L'ultimo arresto è andato invece in scena a Caricamento, in questo caso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato dagli agenti del reparto polizia giudiziaria della Polizia locale e ha cercato di far sparire la droga ingoiandola. È stato portato in ospedale e, in seguito agli accertamenti svolti, sono stati recuperati 15 ovuli contenenti crack ed eroina.