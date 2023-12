Fermati con la droga: ragazzini aggrediscono agenti della polizia locale

Parapiglia nei pressi dei giardini di Brignole, davanti ai mercatini di Natale. Nel pomeriggio di sabato 16 dicembre 2023 due agenti della polizia locale di Genova sono rimasti feriti in una colluttazione con due minorenni arrestati per spaccio di droga. Lo riferisce l'Ansa.

I due ragazzi, minori stranieri non accompagnati, sono stati fermati per un controllo in via Cadorna e hanno reagito con violenza nei confronti degli agenti perché nascondevano alcune dosi di droga.

Sul posto sono intervenute altre pattuglie della polizia locale insieme ad ambulanza e automedica. Uno dei due giovani si è poi sentito male ed è stato portato in codice giallo all'ospedale. Sono stati entrambi arrestati.