Tutela diritti dei disabili: premiati gli agenti della polizia locale che si sono distinti

Sono stati consegnati in Regione gli elogi agli agenti della Polizia locale che si sono distinti nella tutela dei diritti delle persone disabili, in particolar modo vigilando sul corretto utilizzo del Cude-Contrassegno unificato disabili europeo, sui posteggi dedicati, sugli attraversamenti pedonali e, più in generale, sulle strutture che garantiscono la mobilità delle persone disabili e di tutti i cittadini.

I riconoscimenti sono stati consegnati dall’assessore alla sicurezza di Regione Liguria Andrea Benveduti, dal segretario e coordinatore della Consulta regionale per l’handicap Claudio Puppo e dai comandanti delle Polizie locali a 17 agenti di Genova, La Spezia, Savona, Chiavari e Sanremo, che si sono distinti nel far rispettare le normative vigenti. Oltre agli agenti, sono stati insigniti di onorificenza anche quattro operatori di Genova Parcheggi, particolarmente attivi nella segnalazione di tali abusi.

"Il rispetto delle difficoltà e delle storie che stanno dietro a un semplice simbolo sono un passo decisivo, e non scontato, per affermare il pieno diritto di tutte le persone ad avere una vita autonoma, indipendente e meritevole di adeguata valorizzazione a seconda dei propri talenti e delle diverse competenze - sottolinea l’assessore regionale alla sicurezza Andrea Benveduti -. A pochi giorni dalla giornata internazionale dei disabili, elogiamo con 21 onorificenze l’operato di quegli agenti che si sono contraddistinti nel 2022 a garanzia dei diritti dei più fragili"

"Quella di oggi è una giornata di festa, che vogliamo riservare a tutti coloro che ci permettono quotidianamente di vivere alla pari - specifica Claudio Puppo, segretario e coordinatore della Consulta regionale per l'handicap - Siamo sempre al fianco di tutti gli enti, e soprattutto di chi è sulla strada, per tutelare i diritti che ci permettono di vivere più serenamente".

L'elenco dei premiati in Liguria

GENOVA

Forcieri Ugo (sovrintendente capo)

Zanini Eros (agente Scelto)

Ravizza Davide (agente)

Scioli Annalisa (agente)

GENOVA PARCHEGGI

Amoriello Guerino

Barrovecchio Irene

Cresta Marco

Giuseppe Mangiatordi

CHIAVARI

Baiocco Fabio (agente)

Bellini Serena (agente)

Romaggi Lisa (agente)

LA SPEZIA

Varini Barbara (assistente)

Sangriso Alberto (agente)

Casto Andrea (agente)

Selvaggio Erika (agente)

SAVONA

Boagno Davide (agente)

Manzieri Elena (agente)

Vazzana Davide (agente)

SANREMO