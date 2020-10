Movida, controlli della Polizia: locali chiusi, denunce e multe a chi era senza mascherina

Controlli della Polizia di Stato nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020, volti anche a controllare il rispetto delle regole anti covid nelle ore della movida.

Nello specifico, gli agenti hanno fatto chiudere per 5 giorni un locale in via San Donato, sono stati identificati i presenti di cui uno è stato denunciato per la violazione dell'articolo 342 del codice penale (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario).

In salita Pollaiuoli è stata denuciata la titolare di un bar per la musica troppo elevata alle 5 del mattino.

Davanti a un bar in corso Italia, multate 12 persone perché senza mascherina (e ovviamente il contesto non era di uscite in condizioni di isolamento). All'interno, nessuna violazione riscontrata.

Sono state identificate circa 100 persone, sia italiane sia straniere, per i servizi specifici sul rispetto delle norme anti covid.