Controlli a tappeto della polizia in mezza città, identificate 411 persone

Continuano i controlli della polizia sul territorio genovese, anche in risposta agli esposti presentati dai singoli cittadini e comitati.

In particolare nei giorni scorsi sono stati predisposti otto servizi straordinari dedicati al monitoraggio del territorio nelle delegazioni del centro storico cittadino, di San Fruttuoso, Cornigliano, Prè, Sestri Ponente, Nervi, Foce e Sturla. A operare gli agenti del reparto prevenzione crimine Liguria affiancati dai colleghi dei commissariato Centro, San Fruttuoso, Cornigliano, Prè, Foce Sturla e Nervi.

Lunedì 25 marzo i poliziotti hanno operato nei quartieri di Sestri Ponente e San Fruttuoso dove è stato anche effettuato un controllo amministrativo di una sala scommesse dove è stato denunciato un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale.

Nella giornata di martedì 26 marzo sono stati svolti due servizi straordinari, uno nel levante genovese e uno nuovamente a San Fruttuoso. In particolare sono stati effettuati controlli mirati presso i giardini di Quinto, tra piazzale Rusca e piazzale Carristi d'Italia, e nelle due stazioni ferroviarie di Quinto e di Nervi; inoltre sono stati effettuati pattugliamenti nel comprensorio residenziale del quartiere, a Sant'Ilario e in via dei Floricoltori.

A San Fruttuoso, sempre nella giornata di martedì, durante il pattugliamento delle principali vie sono stati controllati due esercizi commerciali; in particolare in un bar è stato denunciato un 74enne per aver violato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Genova. Inoltre l'uomo aveva a suo carico un rintraccio della procura di Firenze per il reato di frode informatica.

Mercoledì i controlli sono stati effettuati tra la Foce e Sturla e nella delegazione di Prè. Dopo l'esposto presentato da alcuni residenti, l'attenzione degli agenti è ricaduta, oltre alle vie principali della Foce e di Sturla, nella zona di San Desiderio dove sono ubicate due strutture per minori stranieri non accompagnati.

A Prè i controlli nel cuore dei vicoli, effettuati con l'ausilio delle unità cinofile con i cani Nagut e Costantin, hanno portato alla segnalazione amministrativa di una 17enne trovata in possesso di 1,26 grammi di hashish e di un 29enne con al seguito 4,38 grammi della medesima sostanza; inoltre i polizotti a quattro zampe hanno fiutato, nascosto in una fioriera, un involucro contenente circa 29 grammi di hashish.

Nella giornata di giovedì sono scesi in campo i poliziotti del commissariato Centro, che, a seguito di numerosi esposti, hanno pattugliato le vie più critiche nel cuore dei caruggi con particolare attenzione alla zona di Sottoripa. Durante il servizio è stato fermato un cittadino straniero con a carico una nota di rintraccio del commissariato Centro di Milano per il reato di furto aggravato.

Venerdì è stato il turno del commissariato di Cornigliano, i cui agenti hanno pattugliato con particolare attenzione le zona di piazza Vittorio Veneto, via Fillack e Rivarolo; inoltre sono stati controllati quattro esercizi commerciali.

Complessivamente, durante tutte le attività, sono stati identificate 411 persone e 32 veicoli.