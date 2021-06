Borsa di Prada e pantaloncini griffati dentro la pancera: scoperte, le ladre spintonano le commesse

A Chiavari la Polizia di Stato di Genova ha arrestato una 38enne e una 34enne, entrambe bosniache e senza fissa dimora, per rapina.

Venerdì in tarda mattinata la più giovane è entrata in un negozio di abbigliamento di Chiavari seguita a ruota dalla 38enne che era insieme a un uomo. Mentre la 34enne attirava l’attenzione della commessa rivolgendole domande in inglese, l'altra si è posizionata in un punto poco visibile del negozio e, coperta dal compagno, ha nascosto della merce sotto gli abiti.

La manovra però è stata notata da un’altra dipendente che si è messa davanti alla porta per impedire ai malviventi di uscire con gli articoli rubati. L’uomo però l’ha spintonata spostandola e riuscendo a fuggire, seguito dalle complici che hanno tentato di scappare ingaggiando una breve colluttazione con la commessa e con la titolare del negozio giunta in soccorso.

All’arrivo dei poliziotti del Commissariato Chiavari le due donne sono state riportate alla calma, e si è proceduto alla perquisizione personale: la 38enne indossava una pancera elastica utilizzata per occultare la refurtiva, ovvero una borsa di Prada e un paio di calzoncini per un valore complessivo di 1250 euro.

Le due donne sono state associate al carcere di Pontedecimo a disposizione dell’autorità giudiziaria Indagini in corso per identificare il complice.