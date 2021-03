"Droga dello stupro": la Polizia Ferroviaria arresta corriere alla stazione di Principe

La ketamina, sempre più emergente fra le droghe sintetiche note come le “droghe dello stupro”, è un anestetico per uso veterinario che causa forti dissociazioni psichiche e altera la percezione della realtà già a bassissimi dosaggi

Nel primo pomeriggio di giovedì, le pattuglie della Polizia Ferroviaria, impegnate nella perlustrazione della zona sotterranea della stazione di Genova Principe - grazie anche alle registrazioni delle telecamere - hanno sorpreso due giovani in atteggiamento sospetto, uno dei quali è risultato in possesso di modica quantità di hashish detenuta per uso personale. Per uno dei due, classe 2001, è seguito il sequestro della sostanza stupefacente ed è scattata la segnalazione al Prefetto.

Più tardi, in serata, sempre la Polfer - durante i controlli ai treni provenienti da altre regioni - ha intercettato un cittadino italiano di 53 anni, domiciliato a Genova, che, una volta avviati i riscontri di routine ha mostrato nervosismo. Insospettiti dal suo atteggiamento, gli agenti hanno deciso di accompagnarlo in ufficio e perquisirlo. All’interno del borsello, che teneva a tracolla, l’uomo aveva occultato un sacchetto di materiale plastico trasparente contenente circa 200 grammi di ketamina. Questa sostanza, sempre più emergente fra le droghe sintetiche note come le “droghe dello stupro”, è un anestetico per uso veterinario che causa forti dissociazioni psichiche e altera la percezione della realtà già a bassissimi dosaggi. Nel mercato clandestino si trova sotto forma di polvere bianca.

Ieri mattina l’uomo è stato processato per direttissima davanti al Tribunale di Genova ed il Giudice ha applicato nei suoi riguardi gli arresti domiciliari.